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Россияне закупились накладными ресницами и пробками для ванн

В день распродаж жители РФ спустили свыше 33 млрд рублей на AliExpress

Россияне закупились накладными ресницами и пробками для ванн
pixabay.com

Россияне потратили 33,3 млрд руб. на товары AliExpress в пятницу, 11 ноября. Всего жители РФ сделали более 25,6 млн заказов. Итоги распродажи подвели в «AliExpress Россия».

По данным компании, самым популярным товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда. В десятку самых продаваемых товаров также вошли: бумага А4, кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 GB, разноцветный бисер для плетения, смартфон Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания и чипсы Lays с крабом.

В целом самыми популярными категориями во время распродажи по количеству заказов стали товары для дома и сада, электроника и телефоны. Спросом также пользовались товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и аксессуары, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, спортивная одежда и спортивные товары. Сильнее всего (на 9041%) вырос спрос на продукты питания.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 258, комментариев: 0
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