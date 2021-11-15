Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Минфин предложил повысить с 1 января минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Об этом следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.

МРЦ на водку планируется поднять на 7,4% - с 243 до 261 руб. за 0,5 л. Минимальная стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 л может вырасти на 7,6% до 480 руб. Кроме того, с 324 руб. до 348 руб. может вырасти минимальная стоимость 0,5 л бренди и другого алкоголя, произведенного из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов (кроме коньяка).

Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактом. Их устанавливают на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.

МРЦ на крепкий алкоголь растут последние два года. С 1 января 2020 года стоимость 0,5 л водки выросла с 215 руб. до 230 руб., бренди и другого алкоголя на основе дистиллятов — с 307 руб. до 315 руб., коньяка — с 388 руб. до 443 руб., уточняет РБК.