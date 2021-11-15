В Сургуте после ЧП усилили работу по отлову собак

Из-за учащения случаев нападения собак на людей в городе усилили работу по отлову животных. Такое поручение дал глава города Андрей Филатов.

На отлов и содержание пойманной собаки уходит около десяти тысяч рублей. «В Сургуте по муниципальным контрактам стоимость содержания одной собаки составляет 200 рублей в сутки. На стерилизацию шесть тысяч рублей, на отлов три тысячи, все остальные мероприятия входят в стоимость содержания», – рассказал руководитель приюта «Дорога домой» Константин Давлетов.

Специалисты отмечают, что выросло также число заявок на отлов. Ухудшают ситуацию горожане, которые подкармливают собак и строят им будки в жилых кварталах. В таких условиях животные защищают территорию вокруг будки от чужаков. Именно из-за этого произошел несчастный случай на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова, где свора собак напала на школьницу. «Будки после нападения были разрушены. Одну собаку мы уже отловили, осталось еще две. Так же там присутствовали щенки, забрать их без мамы мы не можем. Собаки эти очень острожные. При поимке оставшихся, они будут переданы в приют, где пройдут все необходимы ветеринарные мероприятия», – рассказал Давлетов.

Напомним, в Югре на прошлой неделе произошло несколько случаев нападения собак на людей. В Лангепасе животные загрызли женщину насмерть. После случившегося возбуждено уголовное дело.