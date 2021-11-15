Силовики проводят проверку по факту издевательств над воспитанниками детдома в Зауралье

В Курганской области проводится проверка по факту издевательств над маленькими детьми в Кипельском детском доме. Шокирующие видео появились накануне в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как подростки издеваются над детьми двух-трех лет: бьют их по голове, пинают и заставляют курить.

В прокуратуре Курганской области сообщили, что на место выехали сотрудники надзорного ведомства и Следственного комитета. «В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также ответственных за надлежащий присмотр за малышами. По результатам в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», - уточнили в прокуратуре.

По данным УМВД по Зауралью, причастные к издевательствам лица установлены. Ими оказались двое воспитанников детдома старшего возраста. Они уже привлечены к административной ответственности по статье о «побоях». «С подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника, подано заявление в полицию», — сообщила начальник Главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.

По данным СМИ, издевательствам подверглись маленькие воспитанники Дома ребенка в Кургане, который в середине октября был расформирован. На его базе развернули ковидный госпиталь, а всех воспитанников учреждения отправили в другие детдома.