Банк России проводит опрос о безопасности финансовых услуг

Банк России проводит опрос о безопасности услуг, предоставляемых банками и страховыми организациями. В нем просят принять участие клиентов этих финансовых учреждений – граждан и юридических лиц.

«В период пандемии все больше услуг банки предоставляют в формате онлайн – через мобильные приложения и личные кабинеты клиентов. Активность телефонных и кибермошенников тоже возросла. Информация, полученная во время опроса, поможет регулятору повысить защищенность дистанционных сервисов. Анкету можно заполнить за пять минут. Примите участие в опросе и помогите сделать финансовые услуги безопаснее!», - отметили в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

Опрос анонимный, пройти его можно до 3 декабря. Респондентам предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Желающим пройти опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций и т.д.