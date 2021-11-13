Большинство жителей РФ оказались против системы QR-кодов

Меньше 20% экономически активных россиян высказались за введение системы QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и столько же респондентов — только для использования общественного транспорта. 68% жителей страны против такой инициативы.

«Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме — 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них», – комментируют представители портала SuperJob.