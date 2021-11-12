Даже после развода муж имеет право на ползарплаты жены, постановил Верховный суд

Зарплата жены, даже начисленная после развода, является общей собственностью супругов. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, пишет РИА «Новости».

Суд рассмотрел жалобу москвича, супруга которого четыре года проработала начальником отдела кадров в медицинской компании. Женщина выяснила, что работодатель не доплатил ей часть зарплаты, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили 3 млн рублей недоплаченной зарплаты и свыше 500 тыс. руб. компенсации. К этому времени супруги развелись, но бывший муж решил, что половина суммы принадлежит ему, и подал в суд на экс-супругу.

Суд ему отказал. Это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции. Но бывшего мужа это не остановило – ради зарплаты супруги он дошел до Верховного суда, который отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр.

В постановлении Верховного суда говорится, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К этому имуществу относятся и доходы супругов.

«Суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода, в связи с чем перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе», - решил Верховный суд РФ.