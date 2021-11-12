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В России начнут выдавать QR-коды по антителам

Чувашия станет первым регионом страны, где будут выдавать QR-коды по антителам

В России начнут выдавать QR-коды по антителам
pixabay.com

Чувашия станет первым регионом России, где граждане с высоким титром антител к коронавирусу смогут получить QR-коды, даже если официально не болели. Об этом сообщили в региональном правительстве. Такая практика может быть распространена и на другие регионы страны.

Губернатор Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодов для граждан с высоким титром антител в течение недели. «Люди, которые имеют аналогичное [высокое] количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — цитирует Николаева РБК.

Действовать этот QR-код будет только на территории Чувашии, на федеральных «Госуслугах» он отображаться не будет.

Ранее с аналогичной инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко предложение создать в России реестр граждан, не обращавшихся к врачу, но имеющих антитела к коронавирусу, а также выдавать им QR-коды.

Накануне стало известно, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом разрабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 167, комментариев: 0
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