424 семьи Сургута имеют право на выплаты за аварийное жилье в 2021 году

В 2021 году компенсацию за ветхие и аварийные квартиры имеют право получить 424 семьи из Сургута. Администрация города планирует рассчитаться с собственниками аварийного жилья до конца ноября. На данный момент собственникам уже выплатили 1,7 миллиарда рублей.

«В этом году на расселение и приобретение квартир выделено 2,4 миллиарда рублей», - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сергей Алексеев.

Общая площадь ветхого жилья в городе составляет 48 тысяч квадратных метров. К концу года власти планируют ликвидировать половину.

Для тех, кто проживает по договору социального найма реализуется программа «Покупка в будущем». Для осуществления программы администрация заключила договор на приобретение 92 квартир. По контракту застройщик предоставит квартиры в новостройках 48-го микрорайона в декабре будущего года. «Квадратура и количество комнат для жильцов по соцнайму будет соответствовать занимаемому жилью в аварийном доме», – уточнил Сергей Алексеев.

Напомним, ранее в Сургуте возникла проблема с переселением граждан, живущих на условиях соцнайма в аварийных домах. Реализация программы буксовала, потому что установленная региональной службой по тарифам цена «квадрата» была значительно ниже рыночной. При этом переселение собственников идет нормальными темпами – люди получают компенсации в размере рыночной стоимости и имеют возможность самостоятельно выбрать, где и в какой квартире жить.