Авиакомпания Utair прорабатывает сценарии внедрения системы QR-кодов с наименьшими потерями времени на обслуживание.

«Utair прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь, чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание», - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее стало известно, что федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Utair – основной перевозчик Югры, связывающий города округа между собой и с другими регионами.