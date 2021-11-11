Глава Белоруссии пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа» в случае закрытия границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа», если Европа примет решение о закрытии границ.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?», - сказал Лукашенко на совещании с руководством совета министров Белоруссии.

По его словам, Минск готов пойти на серьезные меры. «Я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - добавил глава Белоруссии.

В Евросоюзе заявили, что не позволят запугать себя угрозами. «В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони (цитата по ТАСС).

Ранее ЕС обвинил Лукашенко в наплыве нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владмиром Путиным попросила его повлиять на Минск. «Инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна», - сказала Меркель.