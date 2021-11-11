В правительстве РФ разрабатывают законопроекты о введении QR-кодов в стране

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. После их утверждения свободными для посещения в стране останутся только аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, а также общественный транспорт.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», - сообщили в штабе.
Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что ограничения, прописанные в законопроектах, это временная мера, которая будет действовать до июня 2022 года.
«Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — сказал собеседник издания.
Согласно законопроекту, до 1 февраля вместо QR-кода можно будет использовать свежий ПЦР-тест. Затем такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.
А если россияне и дальше будут выпендриваться, и высказывать недовольства властью, то при следующей эпидемии чего-нибудь узаконят военное положение, комендантский час, и нашивки на груди и спине, для неблагонадежных.
То есть, российские вакцины для принудительной обязательной вакцинации – не прошли клинических исследований.
То есть, QR-коды для принудительного обязательного кодирования – вне закона.
Нет, не ту страну назвали Гондурасом.