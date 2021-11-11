Онлайн-кинотеатры призвали к ответственности за мат и «эксплуатацию» секса в фильмах

В России начали наказывать онлайн-кинотеатры за наличие мата и «эксплуатацию» секса в фильмах. Первым штраф от Роскомнадзора может получить сервис Megogo, пишут «Ведомости».

По данным издания, в отношении сервиса составлен административный протокол. Поводом стало размещение на Megogo российской комедии «Нико не знает про секс». Максимальное наказание по статье о невыполнении требований регулятора — 400 тыс. рублей для главы компании и 1 млн рублей для юрлица.

Письма с требованием ограничить мат и демонстрацию секса от Роскомнадзора получили и другие видеосервисы, включая ivi, Start и Kion, рассказали изданию их сотрудники.

Ранее Роскомнадзор предложил распространить запреты, действующие для телеканалов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры. «Необходимо обеспечить сохранение традиционных устоев в общественной жизни и оградить детей от культурно-нравственных девиаций», — заявили в ведомстве.