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Россиян предупредили о росте цен на интернет и ТВ

Тарифы на интернет и телевидение могут вырасти на 10% с 2022 года

Россиян предупредили о росте цен на интернет и ТВ
pixabay.com

В России в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10%. Об этом со ссылкой на агентство TelecomDaily сообщают «Известия». О готовности поднять цены в ходе опроса заявили 78% представителей компаний связи, а 48% респондентов не исключили рост на 10% и выше.

По данным экспертов, рост цен объясняется инфляцией, увеличением цен на оборудование и необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов. Влияет и требование предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

При этом в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что причин для роста тарифов на социально значимые услуги интернета и телевидения в настоящее время нет.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — отметили в ведомстве.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 185, комментариев: 0
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