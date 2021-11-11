Актриса Наталия Орейро получила российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт в посольстве России в Буэнос-Айресе, где она живет. Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Орейро принесла присягу сразу на двух языках — русском и испанском, пишет РИА «Новости». После этого она сказала по-русски: «Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России».

Ранее Наталия Орейро заявила, что хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь жителей страны к ней. При этом она отметила, что не собирается жить в России и останется в Аргентине.