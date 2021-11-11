Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт примут участие в съемках спецпроекта

Главный герои фильмов про Гарри Поттера примут участие в спецпроекте, посвященном 20-летию франшизы. На съемки Дэниэла Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта пригласила компания Warner Bros.

Проект будет состоять из одного специального эпизода, сообщает Hypbae. В нем будут воссозданы некоторые знаковые сцены, включая посадку в Хогвартс-экспресс на платформе 9¾ и Святочный бал.

«Предполагаемое шоу окутано тайной, поскольку создатели франшизы хотят сначала все окончательно согласовать. Будет потрясающе, если у них все получится, они предложили актерам большие гонорары за это воссоединение», — сообщил источник The Sun.

Съемки стартуют в конце ноября в Лондоне.

Фильмы о волшебнике Гарри Поттере сняты по книгам английской писательницы Дж. К. Роулинг. Первый фильм «Гарри Поттер и Философский Камень» вышел в 2001 году, последний - «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» - в 2011.