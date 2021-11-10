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​Россияне ежемесячно спускают на еду, ЖКХ и транспорт десятки тысяч рублей

40% жителей РФ тратят на основные нужды более 30 тысяч рублей в месяц

​Россияне ежемесячно спускают на еду, ЖКХ и транспорт десятки тысяч рублей
pixabay.com

Свыше 30 тысяч рублей в месяц 40% россиян тратят на основные нужды. В эту категорию трат входят питание, коммунальные услуги и транспорт. До 20 тысяч рублей на покрытие основных нужд ежемесячно уходит у 30% жителей страны, от 20 до 30 тысяч рублей – еще у 30% россиян. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, пишет РИА «Новости».

Такой уровень расходов на основные нужды не устраивает большую часть участников опроса (73%). Больше всего недовольных оказалось в Ростовской области (85%), в Краснодарском крае (84%) и в Татарстане (83%). Чаще всего высокие траты на еду и коммуналку возмущают работников науки и образования, медицины и фармацевтики, транспорта, управления персоналом, административный персонал и занятые в сфере продаж (от 76% до 86% недовольных).

25% участников опроса считают, что на базовые расходы должно уходить от 11 до 20 тысяч рублей в месяц. Еще для 21% респондентов приемлемой оказалась сумма от 21 до 30 тысяч. Каждый пятый россиян (17%) считает, что траты на базовые расходы не должны превышать 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что квартплата в ХМАО в 2022 году подорожает на 3,4%. Это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может вырасти больше, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Исследование проводилось с 11 октября по 8 ноября 2021 среди 2073 российских соискателей работы.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 178, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:17
Удивили..
В других странах - не так разве?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:13
Альберт что-то часто стал ссылаться на Европу и другие страны.

Своя страна для него видимо уже закончилась.
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