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​Сосиски – 72 рубля, сэндвич – 154. Что едят народные избранники в Госдуме?

Депутат от партии «Новые люди» провела экскурсию по буфету Госдумы

​Сосиски – 72 рубля, сэндвич – 154. Что едят народные избранники в Госдуме?
скрин / instagram.com

Бывший мэр Якутска, а ныне – депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева провела онлайн-экскурсию по буфету в Госдуме. Видео она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

«Сейчас начнется пленарное заседание. Успела снять маленький буфет. Вы хотели посмотреть», - прокомментировала ролик Сардана, пообещав показать в следующий раз «буфет побольше».

На кадрах видны цены на некоторые блюда. Например, отварные сосиски обойдутся народным избранникам в 72 рубля, порция риса – в 33 рубля. Сэндвич стоит 154 рубля, судак по-польски – 410 рублей.

Мнения подписчиков депутата по поводу цен разделились. Одни сочли, что цены не такие уж низкие. Другие назвали их «демократичными». «Цены ниже, чем в столовках в Спб! Сэндвичи по 300 рублей у нас, салаты - от 80, а тут и по 60 есть. Я в шоке. При таких зарплатах и такие цены в буфетах», - написал один из комментаторов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов пожаловался на скудное питание в здании парламента на Охотном ряду. По его словам, там уже два года нет нормального питания, из-за чего народные избранники вынуждены ходить голодными и носить еду из соседнего кафе «на плечах».

Добавим, что ежемесячная зарплата депутатов Госдумы, не считая различных льгот, составляет около 500 тыс. рублей.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 206, комментариев: 0
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