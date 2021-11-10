Глава Минздрава не исключил уголовную ответственность для врачей, критикующих прививки против коронавируса

Врачи, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, фигурантами уголовных дел могут стать медики, которые сами создают угрозу. «Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», — цитирует Мурашко «Интерфакс.

Глава Минздрава добавил, что не призывает «к каким-то резким движениям», но подчеркнул, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом медики должны быть «более продвинутыми».

В начале ноября в городе Облучье Еврейской автономной области 26 сотрудников скорой помощи написали заявление на увольнение из-за нежелания ставить прививки от коронавируса. Через несколько дней после этого большая часть медработников отозвали заявления – власти разрешили им пройти медобследование и сдать кровь на антитела.