Пассажиров могут обязать предъявлять QR-коды о вакцинации при посадке на самолет

Российские авиакомпании поддерживают ввод QR-кодов о вакцинации для пассажиров. Добро дали «Аэрофлот» и «Победа». Не исключает такую возможность и РЖД, пишет РБК.

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что «не видит проблем» в том, чтобы организовать проверки QR-кодов у пассажиров перед посадкой в самолет. «Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, на стойке регистрации сможем проверить наличие QR-кода и срок его действия», — сказал глава компании. При этом он выступил против обязательного предъявления QR-кода при покупке билета.

Идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс также поддержал представитель авиакомпании «Победа». Как и представитель S7 Airlines, он выступил против введения проверки QR-кодов при покупке авиабилетов.

Готовность ввести QR-коды для поездок подтвердил и замглавы РЖД Евгений Чаркин. «Нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — цитирует его ТАСС.

Официальных комментариев на эту тему от югорской авиакомпании Utair пока не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею ввести QR-коды для поездок на транспорте. По его словам, этот вопрос находится в ведении правительственного оперативного штаба.