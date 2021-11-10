16+
Логотип Сиапресс
USD  70,6950   EUR  81,7870  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре охотники застрелят волков, пугающих людей

В Советском районе выдана лицензия на отстрел семи хищников

В Югре охотники застрелят волков, пугающих людей
pixabay.com

В ХМАО выдана лицензия на отстрел семи волков, которые выходят к жилым домам в поселке Зеленоборск Советского района. Провести операцию планируется до 28 ноября, сообщили в отделе мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

«Решение о проведении мероприятий по регулированию численности принято. Разрешение охотникам выдано на семь особей. Я разговаривала с главой поселения Зеленоборск, которая сообщила, что фиксировали семь особей, поэтому на максимальное количество и выдано», - сказала консультант отдела Людмила Губатых ТАСС.

Глава Советского района Игорь Набатов назвал ситуацию «из ряда вон выходящей». По его словам, выход подобного количества волков фиксируется впервые. «Для нашей территории эта история крайне редкая, - добавил он. - Ранее ничего подобного в поселке не было. Сейчас власти работают над тем, чтобы изъять эту стаю из среды обитания».

На нашествие волков ранее пожаловались жители поселка Зеленоборск. Сельчане заявили, что регулярно фиксируют выходы хищников в населенный пункт. Родители школьников даже написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:52, просмотров: 320, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске коммунист получил штраф за свастику из фильма 1330
  2. ​Наталья Комарова выступила на международном форуме в Страсбурге 1063
  3. ​На Урале усилят борьбу с поддельными QR-кодами 812
  4. Санврачи занялись инцидентом об опасных медотходах в мусорных баках югорчан 793
  5. ​В Югре продлен сбор заявок на конкурс для жителей, которые сделали хорошее дело за счет бюджета 790
  6. ​Перепись объединяет все регионы нашей страны 552
  7. ​Разжать кулаки стоит всем 528
  8. В Сургуте бухгалтер нефтегазовой фирмы повелась на фейковое сообщение директора и перевела аферистам миллионы 486
  9. ​Житель Сургута заказал за границей противоэпилептическое средство и может отправиться в тюрьму на 12 лет 419
  10. ​В дачном поселке Нижневартовска произошел крупный пожар 378
  1. ​Порочная спираль недоверия 4986
  2. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 4371
  3. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4279
  4. ​Не смог остановиться: вартовчанин потерял 6 млн рублей на «бирже» в интернете 4235
  5. Сургутские дачники готовят на кострах и моются ночами 3682
  6. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 3531
  7. ​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику» 3484
  8. ​В Нижневартовске поймали закладчицу. Теперь она осуждена на семь лет 3410
  9. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 3378
  10. Из-за аварии на трубопроводе 11 домов в Нижневартовске остались без воды на несколько часов 3057
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9553
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8578
  3. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8382
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8359
  5. ​Покуда жив-здоров... 8073
  6. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 7863
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 7124
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6954
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6543
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 6253

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика