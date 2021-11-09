В ХМАО полицейские получили 45 новых автомобилей

Югорские полицейские будут бороться с преступниками с помощью новых автомобилей «УАЗ Патриот». Автопарк полиции увеличился сразу на 45 машин, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Все «УАЗ Патриоты» оснащены сигнально-громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами и другими необходимыми приборами, отвечающими последним техническим требованиям для полицейских машин, отметили в ведомстве.

В торжественном вручении автомобилей принял участие замгубернатора Югры Алексей Забозлаев. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на передовой борьбы с преступностью. «Уверен, что современные технические средства помогут организовать эту работу на самом высоком уровне», – сказал чиновник.

Сразу после торжественной церемонии полицейские на новых автомобилях отправились к местам несения службы.