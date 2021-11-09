На Урале оштрафовали COVID-больную, которая без маски кормила собаку во дворе своего частного дома

В Серове (Свердловская область) суд оштрафовал на 15 тысяч рублей местную жительницу Светлану Семенову за «нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства». Поводом стало нарушение карантина. В августе, когда женщина болела коронавирусом, она вышла во двор своего частного дома покормить собаку.

На Светлану Семенову нажаловалась соседка. Она сфотографировала женщину в ее собственном дворе без маски и сообщила об этом в полицию, пишет Znak.com. Стражи правопорядка подтвердили нарушение, опросив свидетелей и саму Семенову.

Через два дня после этого женщина получила отрицательный тест на коронавирус, а через неделю полицейские передали материалы проверки в Роспотребнадзор. Затем документы ушли в суд, который установил, что Светлана Семенова своим проступком «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции». Наказание в виде минимального размера штрафа выбрано из-за смягчающих обстоятельств: отсутствия ранних административных нарушений и наличия несовершеннолетнего ребенка.