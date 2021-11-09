Главврач ОКБ Нижневартовска показал, что COVID-19 делает с легкими человека

Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов на заседании городского оперативного штаба показал, как COVID-19 влияет на легкие человека. Поводом для демонстрации последствий болезни послужило предложение от горожанки о публикации фотографий легких после COVID-19. Главврач ОКБ показал наглядно как выглядят легкие больных коронавирусом. Он также отметил, что эти фото не для слабонервных.

На первом фото изображены легкие здорового человека. «Мы наблюдаем воздушность. Видим, что оно функционирует», – комментирует фотографии главврач НОКБ Алексей Сатинов.

На втором фото показано 100 процентное поражение легких от COVD-19. «Здесь мы замечаем, что какие-либо затемнения в легких не наблюдаются. Это говорит о том, что воздухообмен у этого человека практически отсутствует», – описывает он.

На третьем фото показано, что происходит после излечения от коронавируссной инфекции при 70 процентах поражения. Врач отмечает, что ткани, которые подверглись поражению никогда не восстановятся.

В Нижневартовске развернут госпиталь на 400 коек. Занято 302 места. За сутки поступили 38 человек. В реанимации находятся 39 человек из них 27 на ИВЛ. Под наблюдением находятся 1821 из них 700 с установленным диагнозом и 811 с пневмонией.