Под Уватом опрокинулся пассажирский автобус, который ехал из Югры

Накануне пассажирский автобус Zhohg Tong съехал в кювет и опрокинулся на 381 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. По предварительный версии, водитель не учел погодные условия и не рассчитал скорость в пути. Также отмечают, что проезжая часть была обработана противогололедными материалами.

«Автобус перегоняли из ХМАО в Тюмень. В нем находились водитель и двое пассажиров, являющиеся сменными водителями. Один из них, 41-летний мужчина, получил травму», – рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.