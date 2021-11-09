В Сургуте «переписалась» большая часть жителей

На этой неделе завершается Всероссийская перепись населения 2021 года. В мероприятии приняли участие две трети сургутян, из них 28 процентов жителей переписались с помощью портала Госуслуг.

«Бывают люди, которые отказываются, но мы все-таки находим пути – уговариваем, приходим несколько раз. Сейчас идет активная работа по этой части. И, конечно, практика показывает, что перепись на Госуслугах – это самый безопасный и удобный способ, поэтому его продлили. Сидя дома, можно заполнить информацию о себе и членах семьи», – рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Валерий Ярлов. Также он отметил, что в городе задействовано около трех тысяч переписчиков и 500 контролеров.

Напоминаем, что в России продлили возможность принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг до 14 ноября. Дополнительный период в труднодоступных районах Югры пройдет примерно в декабре. В каждом населенном пункте будут индивидуальные сроки переписи.