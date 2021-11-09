В ХМАО выявлено 253 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 253 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает окружной оперативный штаб. Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах, в том числе в Сургуте – 58, в Нижневартовске – 34, в Кондинском районе– 26.

«На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Также за сутки в ХМАО зарегистрировано 12 летальных исходов от COVID19. За весь период пандемии, по официальным данным, в Югре от коронавируса умерли 1 461 человек.