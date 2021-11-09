Граждане РФ теряют деньги в сети из-за низких знаний

Только 0,2% россиян знают, какие данные с банковской карты и кому можно предоставлять, а также как понять, что сайт безопасен при оплате в интернете. Об этом следует из исследования международной платежной системы Visa, пишет РБК.

Подавляющее число россиян – 98,8% - имеют неполные знания по этому вопросу. Из-за этого они уязвимы перед мошенниками в сети, подчеркивают в компании.

По данным Банка России, во втором квартале 2021 года аферисты похитили с банковских карт россиян свыше 3 млрд рублей. За весь 2020 год — 9,8 млрд руб. Мошенники постоянно придумывают все новые легенды. «Когда пользователи перестали доверять звонкам якобы от службы безопасности финансовых организаций, мошенники начали представляться сотрудниками правоохранительных органов, что снизило бдительность жертв», - отмечает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.