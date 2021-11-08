Оперштаб РФ назвал сокращение срока действия QR-кодов сбоем в системе

«Госуслуги» вернули прежний срок действия сертификатов о вакцинации. Теперь они снова действительны год.

Напомним, что сегодня утром у некоторых привитых от коронавируса россиян перестал действовать QR-код, при наличии которого можно было посещать торговые центры, фитнес-залы, кафе, культурные учреждения и другие места. Это было связано с новыми правилами, согласно которым с 8 ноября срок действия сертификата должен сокращаться до 6 месяцев – якобы такое условие было в приказе Минздрава.

Однако федеральный оперативный штаб назвал это сбоем программы: как рассказали порталу Е1 представители ведомства, официальное никакого документа не выходило, а всем, кто столкнулся с данной ошибкой, посоветовали обратиться в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.