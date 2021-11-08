В ХМАО выявлено 256 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 256 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает окружной оперативный штаб. Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах, в том числе в Сургуте – 59, в Нижневартовске – 44, в Ханты-Мансийске – 33.

«На момент выявления у 207 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Также за сутки в ХМАО зарегистрировано 13 летальных исходов от COVID-19, суткам ранее было 15 умерших. За весь период пандемии, по официальным данным, в Югре от коронавируса умерли 1 449 человек.