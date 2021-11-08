Дефицит новых iPhone в стране достиг 80 процентов

В России ритейлеры сталкиваются с недостаточными поставками смартфонов. Как рассказал источник в одной из розничных сетей страны, за три недели магазины получают столько iPhone 13 и 13Pro, сколько продают за неделю.

«[...] то есть примерно треть от того, что нам нужно. Покупателям зачастую приходится записываться и ждать поступления, к примеру iPhone 13 Pro Max, по три недели», — сообщил источник «Известиям».

По его словам, в магазинах также наблюдается дефицит смартфонов Samsung Galaxy Fold и моделей S-серии. Есть проблемы и с поставками Xiaomi и Huawei, однако это не так сильно выражено, поскольку спрос на них не такой, как на продукцию Apple, добавил собеседник издания.

Представители других розничных сетей подтвердили дефицит электроники в магазинах. По мнению участников рынка, такая ситуация сложилась из-за закрытия части предприятий по сборке гаджетов и комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Они, в свою очередь, начались из-за пандемии коронавируса. Дефицит смартфонов может сохраниться до конца 2022 года.