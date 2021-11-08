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​В России женщины скромничают в денежном вопросе

Зарплатные ожидания женщин и мужчин в стране продолжают разниться

​В России женщины скромничают в денежном вопросе
Фото: pixabay.com

В России женщины редко решаются просить зарплату больше, чем у мужчин. Но если раньше разрыв в их доходах составлял 15 процентов, то за последние 11 лет он сократился до шести процентов, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование проводилось в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно результатам, в первом городе разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин составляет шесть процентов, во втором — восемь процентов. При этом по некоторым позициям женщины претендуют на более высокие зарплаты, чем мужчины. Речь идет о таких должностях, как финансовый аналитик (125 тыс. руб. у женщин и 120 тыс. — у мужчин), архитектор (105 тыс. и 100 тыс.), экономист (85 тыс. и 75 тыс. руб.) и эколог (87 тыс. и 85 тыс.).

Не в пользу женщин зарплатные ожидания отличаются на позициях бизнес-аналитика (170 тыс. и 130 тыс. руб.) и программиста «1С» (180 тыс. и 150 тыс. руб.), пишет РБК.

Ранее мужчины и женщины рассказали, сколько должны зарабатывать их партнеры. В среднем участники опроса сервиса «Работа.ру» хотели бы, чтобы их партнер получал не менее 105,5 тыс. руб. в месяц. При этом мужчины назвали достаточным доход партнера в 91,2 тыс. руб. в месяц, а женщины – 124 тыс. руб.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 337, комментариев: 0
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