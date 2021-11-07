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В России можно будет получить второе высшее образование в области культуры бесплатно

Со следующего года россияне смогут получить высшее образование в области культуры бесплатно

В России можно будет получить второе высшее образование в области культуры бесплатно
Фото: pexels.com

С 2022 года в России можно бесплатно получить второе высшее образование в области культуры – сообщает пресс-служба правительства РФ. Премьер- министр Михаил Мишустин уже утвердил перечень специальностей, среди которых – режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Отмечается, что второе высшее можно будет получить в десяти ведущих профильных вузах. В их числе: Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького.

Отмечается также, что отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе. Претендентам не нужно сдавать ЕГЭ, однако необходимо пройти творческие испытания и собеседования.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 217, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:00
В России можно будет получить второе высшее образование в области культуры бесплатно. Если не обучаясь, то платно.

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