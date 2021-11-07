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​РПЦ предложила штрафовать за отсутствие QR-кода

Штрафные санкции за отсутствие QR-кода предложил священник РПЦ

​РПЦ предложила штрафовать за отсутствие QR-кода
Фото: pixabay.com

Гуляешь без QR-кода? Штраф! Такое наказание предлагает ввести священник Русской православной церкви — председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. В эфире «Россия-24» он заявил: «Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем будет лучше, потому что каждый день сейчас теряем более тысячи человек. Режим QR-кодов — это режим, который себя оправдал в очень многих странах, и у нас в тех регионах, где он применялся и применяется».

Основная проблема сейчас в том, что кампания по вакцинации в стране идет недостаточно активно. При этом священник уверен: вакцинация не должна быть обязательной. «Я не считаю, что она должна быть обязательной, — говорит он, — но думаю, что те люди, которые по каким-то своим причинам не хотят вакцинироваться, либо должны сидеть дома, для того чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других, либо для таких людей должен быть введен специальный режим, где они могут появляться, где они не могут появляться».


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Сегодня в 13:07, просмотров: 457, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 14:56
Интересно, в церковь по QR коду только пускают?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:53
Митрополит Иларион такой же священник как козел архангел. Ну опять же смотря в какой церкви. Если в церкви сатаны, то все норм.
sst
не нравится
Сегодня в 16:37
срочно проверить на адекватность.....
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