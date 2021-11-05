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​Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 48%

В десяти регионах РФ ситуация с коронавирусом ухудшилась

​Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 48%
Фото: pixabay.com

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 48%, полностью вакцинировались свыше 57 млн человек. Об этом в пятницу сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19

«По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла - 57 256 745 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%», - говорится в сообщении.

Неделей раньше уровень коллективного иммунитета в стране составлял 46,8%. Таким образом, за неделю общий иммунитет вырос чуть более чем на 1%.
Ухудшение эпидситуации из-за COVID-19 зафиксировано в десяти регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В перечень, по ее словам, вошли Тюменская, Челябинская, Ярославская, Белгородская, Саратовская и Магаданская области, а также Красноярский край, Татарстан, Чувашия и Республика Тыва.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек.


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05 ноября в 17:45, просмотров: 397, комментариев: 0
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