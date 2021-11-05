16+
Логотип Сиапресс
USD  71,4876   EUR  82,8112  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Россияне при заражении коронавирусом лечатся антибиотиками дома. Можно ли так делать?

Врачи дали советы по лечению COVID-19 в домашних условиях

​Россияне при заражении коронавирусом лечатся антибиотиками дома. Можно ли так делать?
Фото: pixabay.com

Самолечение и бесконтрольный прием антибиотиков при заражении коронавирусом могут оказаться неэффективными и даже навредить. По словам врачей, многие пациенты с легкой или средней формой коронавируса лечатся дома. При этом они нередко принимают препараты, которые не помогают при COVID-19, либо должны применяться только под наблюдением врача.

«Например, качество препаратов с заявленным противовирусным действием оставляет желать лучшего. В этом плане можно упомянуть фавипиравир и его дженерики, арбидол, гриппферон, ингавирин и так далее, все эти препараты малоэффективны и применять их не следует», — сказал заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган в беседе в «Газетой.Ru».

Не стоит также бесконтрольно принимать антибиотики, считает врач-терапевт, руководитель телемедицинской службы цифрового сервиса «Доктор рядом» Сергей Панов. «При первых признаках болезни люди сразу же бегут в аптеки и покупают себе антибиотики. К сожалению, это породило мировую проблемы – антибиотикорезистентность. То есть антибиотики не смогут помочь вам даже при самых простейших бактериальных инфекциях. Эти препараты могут быть добавлены к лечению только в том случае, если есть подтверждающие признаки присоединения бактериальной инфекции», - отметил он.

С осторожностью стоит относиться и к приему различных витаминов и минеральных добавок в лечении острых респираторных вирусных заболеваний вообще и коронавируса в частности. По словам Сергея Панова, витамины являются лекарственным препаратом, и назначать их должен врач.

Медики советуют при любых признаках ОРВИ или гриппа обращаться к врачу. При самолечении пациент может не заметить симптомов, а тем более их сочетаемости, и начать пить не те таблетки. В домашних условиях может использоваться только симптоматическая терапия, которая одинакова при всех ОРВИ и направлена, прежде всего, на снижение лихорадки, болей в мышцах и головной боли, заключил Михаил Каган.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:35, просмотров: 282, комментариев: 1
Комментарии:
Жучка
не нравится
Сегодня в 17:19
Странно…
В Сургуте до получения положительного результата теста на ковид назначают арбидол, а после - фавипиравир.
Полностью согласна, что не нужно экспериментировать со своим здоровьем и начинать пить антибиотики без назначения врача, они абсолютно бесполезны при вирусах.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте столкнулись автобус и легковушка 988
  2. ​Россиянам посоветовали изучить цены в магазинах до наступления «Черной пятницы» 975
  3. ​259 жителей Югры заразились коронавирусом 450
  4. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 440
  5. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 427
  6. Ну еще недельку! В Совфеде предложили продлить нерабочие дни 427
  7. ​Югорчанам рассказали, где можно «уколоться» в период праздников 348
  8. ​В России зафиксирован дефицит курьеров и грузчиков 307
  9. Неравнодушные югорчане спасли раненого лебедя, занесенного в Красную книгу 306
  10. ​МВД: в России в полтора раза выросло число ДТП с электросамокатами 291
  1. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 4363
  2. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4333
  3. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 4276
  4. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 3878
  5. Коронавирусные ограничения в Югре продлены до 14 ноября 2668
  6. В Нижневартовске QR – код стал аксессуаром для маникюра 2664
  7. Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района 2629
  8. В продуктовых магазинах Сургута спрашивать QR-код не будут 2531
  9. В Барсово прошла инаугурация главы Сургутского района 2475
  10. 12 ковидных больных скончались за сутки в Югре 2451
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13719
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10879
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9188
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8149
  5. ​Покуда жив-здоров... 7653
  6. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 7321
  7. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 6840
  8. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6829
  9. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6639
  10. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6368

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика