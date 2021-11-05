Треть сотрудников в РФ уволились с прошлой работы из-за низкого дохода

Россияне не готовы терпеть на работе низкие зарплаты и плохие условия труда, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру». Согласно статистике, 33% сотрудников в стране уволились с прошлой работы из-за низкой зарплаты, еще 25% - из-за условий труда, пишет ТАСС.



«Около трети опрошенных россиян (33%) увольнялись из-за низкой зарплаты. Каждый четвертый (25%) решил сменить место работы, так как его не устраивали условия труда. Еще 21% россиян не выдержали сильного напряжения, а 16% ушли ради смены сферы деятельности», - говорится в исследовании.

13% опрошенных сообщили, что их компания сократила сотрудников. Для 10% респондентов увольнение связано с переездом в другой город или страну. По 9% россиян покинули предыдущее место из-за долгой дороги от дома до работы и конфликтов с начальством. Еще 8% опрошенных уволились из-за частых задержек заработной платы.

Ранее стало известно, что 72% россиян хотели бы работать удаленно. Всего в стране, по оценке Минтруда, в дистанционном формате сегодня трудятся порядка 5% работников.