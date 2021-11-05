В России почти на 20% выросли траты на развлекательные центры и кинотеатры

Траты россиян на развлечения выросли в 2021 году почти на 20%. Сумма одной покупки в категории «развлечения» увеличилась за три квартала текущего года на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, следует из статистики банка «Русский стандарт».

«За три квартала 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате развлечений у россиян выросло на 35%, а средний чек - на 19% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 2 тыс. 41 рубль», - рассказали ТАСС в банке.

По оценке экспертов, эта динамика объясняется ослаблением ограничений с января по сентябрь текущего года по сравнению с жесткими карантинными мерами, которые в 2020 году действовали в работе развлекательных центров, кинотеатров, театров, фитнес-центров и т.д.

В пятерку трат в сфере «развлечения» вошли кино (средний чек - 857 рублей), спорт (3 тыс. 181 рубль), рекреационный туризм и лагеря отдыха (1 тыс. 201 рубль), парки аттракционов и фестивали (925 рублей), а также билеты в театры и концерты (2 тыс. 860 рублей), уточнили в банке.

Мужчины тратились на разлвечения больше, чем женщины. Их средний чек одной покупки за три квартала составил 2 тыс. 247 руб. против 1 тыс. 704 руб. у женщин.

Одновременно стало известно, что российские фитнес-клубы зафиксировали убытки по итогам октября. Продажи клубных карт и абонементов в прошлом месяце сократились на 25,7% по сравнению с докризисным периодом 2019 года. Это связано с введением нерабочих дней, усилением ограничений и запуском системы QR-кодов.