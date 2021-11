Шведская группа ABBA представила свой новый альбом под названием Voyage

Шведская группа ABBA выпустила в пятницу новый альбом Voyage. Он стал первым за 40 лет после распада группы и после вышедшего в 1981 году альбома The Visitors.

«ABBA возвращается с новым альбомом Voyage», - говорится на сайте музыкальной группы.

Отмечается, что альбом Voyage уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.

Напомним, выход своего нового альбома музыканты ABBA анонсировали в сентябре. Уже прошли премьеры двух песен из него — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.

По данным официального сайта группы, альбом Voyage будет представлен на концерте весной 2022 года в Олимпийском парке Лондона.