В РФ сокращается производство сгущенного молока

Производство сгущенного молока и сливок в России сократилось на 10% по итогам девяти месяцев 2021 года. В «Союзмолоко» подсчитали, что сейчас в стране изготавливается 226,4 млн условных банок.

При этом снизился импорт сгущенного молока и сливок – на 20,7% за восемь месяцев текущего года. Сокращение экспорта составило 10,2%, пишет «Российская газета».

Эксперты объясняют падение популярности сгущенки несколькими факторами. Сказалась нехватка молока при производстве и рост себестоимости производства. Важную роль сыграло и изменение потребительских предпочтений. Все больше россиян становятся приверженцами здорового образа жизни. А сгущенка, помимо высокого содержания сахара, характеризуется высокой жирностью. Также на снижение потребления повлиял рост цен на сгущенное молоко.

Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства РФ допустило рост цен на молочную продукцию с 1 декабря. По данным ведомства, это связано с удорожанием себестоимости молока и с затратами на обязательную маркировку молочных продуктов.