Режим нерабочих дней в России следует продлить, поскольку многие регионы не смогут добиться снижения заболеваемости коронавирусом за текущую неделю. Такое мнение высказал член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«На федеральном уровне продление «локдауна» было бы правильно, еще хотя бы на неделю», — сказал сенатор «РИА Новости».

Режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября объявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что региональные власти вправе продлевать этот период или даже начать его раньше в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Большинство россиян выступают против продления нерабочих дней. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 52% опрошенных выступили против. Поддержали продление нерабочих дней 26% россиян.