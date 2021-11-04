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​Россиянам посоветовали изучить цены в магазинах до наступления «Черной пятницы»

Экономист рассказал об уловках продавцов во время акции

​Россиянам посоветовали изучить цены в магазинах до наступления «Черной пятницы»
Фото: pixabay.com

Изучить цены в магазинах следует до наступления «Черной пятницы», чтобы во время проведения акции сделать выгодную покупку. Такой совет дал экономист Игорь Качалов. По его словам, самой распространенной уловкой продавцов является повышение цен на товар – одни это делают за неделю до старта «Черной пятницы», другие - за день.

«А потом просто рисуют скидку 50% или хотя бы 30%. При этом новая цена может оказаться даже выше, чем до „скидки“», — отметил эксперт в беседе с «Телеканалом 360».

Он посоветовал россиянам заранее определиться с тем, какой товар они хотят приобрести. Например, конкретный смартфон. Затем нужно зайти на несколько сайтов, посмотреть цены на гаджет и записать их. Проделать это следует и в «Черную пятницу». «В некоторых случаях вы будете неприятно удивлены, увидев, что где-то цены выросли в два раза, чтобы в пятницу объявить скидку», — сказал экономист.

В 2021 году «Черная пятница» начнется 26 ноября и продлится три дня. Некоторые ритейлеры объявляют акцию в другие даты, например, на день раньше. Планируя покупки, следует заранее изучить условия в магазине.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 86, комментариев: 0
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