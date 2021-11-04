Годовая инфляция в стране превысила 8% впервые с 2016 года

Годовая инфляция в России в октябре составила 8,13%. Этот показатель стал рекордным с января 2016 года – тогда он сложился на уровне 9,7%. В сентябре текущего года инфляция в стране, по данным Росстата, составила 7,4%.

Основной вклад в инфляцию внес рост цен на продукты питания, они подорожали в октябре на 1,7%. При этом цены на плодоовощную продукцию «росли выше сезонного тренда», отметили в Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата. В частности, за месяц цены на огурцы выросли на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%.

Непродовольственные товары выросли в цене в октябре на 0,78% после 0,64% месяцем ранее. Сильнее всего подорожал бензин – на 0,62%, по другим непродовольственным товарам ситуация осталась стабильной, уточнили в Росстате.

Изначальный прогноз по инфляции на текущий год составлял 4%, однако в конце октября Центробанк резко его повысил. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%. Сейчас она составляет 7,5%.