Соседний Ямал стал лидером в стране по «индексу любви»

Крым и Ямал стали лидерами в России по «индексу любви». Об этом следует из исследования эмоционального состояния жителей регионов. В основу работы легли сообщения жителей в социальных сетях, пишет агентство РИА Новости.

Авторы исследования проанализировали сообщения на русском языке, опубликованные в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах и в блогах. Всего специалисты изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица.

В результате выяснилось, что 82,42% из них посвящены любви и 18,56% — ненависти. Исследователи пришли к выводу, что если в регионе наблюдается благоприятная обстановка, то в соцсетях жители чаще выражают любовь. Агрессия же проявляется там, где слишком много проблем.

В топ-3 региона с наивысшим «индексом любви» вошли республика Крым, ЯНАО и Костромская область. В конце списка оказались Якутия и Магадан. Аналитики также выяснили, что больше всего о любви пишут в Instagram, тогда как в Twitter чаще встречаются злые посты.

Исследования эмоционального состояния жителей российских регионов проводятся с 2013 года. Этот выпуск стал 12-м по счету. Сравнивая предыдущие рейтинги, исследователи пришли к выводу, что любви в словах россиян стало больше: среднее значение "индекса любви" выросло до 4,9 пунктов.