16+
Логотип Сиапресс
USD  71,4876   EUR  82,8112  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Эксперты назвали самые любвеобильные регионы России

Соседний Ямал стал лидером в стране по «индексу любви»

​Эксперты назвали самые любвеобильные регионы России
Фото: pixabay.com

Крым и Ямал стали лидерами в России по «индексу любви». Об этом следует из исследования эмоционального состояния жителей регионов. В основу работы легли сообщения жителей в социальных сетях, пишет агентство РИА Новости.

Авторы исследования проанализировали сообщения на русском языке, опубликованные в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах и в блогах. Всего специалисты изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица.
В результате выяснилось, что 82,42% из них посвящены любви и 18,56% — ненависти. Исследователи пришли к выводу, что если в регионе наблюдается благоприятная обстановка, то в соцсетях жители чаще выражают любовь. Агрессия же проявляется там, где слишком много проблем.
В топ-3 региона с наивысшим «индексом любви» вошли республика Крым, ЯНАО и Костромская область. В конце списка оказались Якутия и Магадан. Аналитики также выяснили, что больше всего о любви пишут в Instagram, тогда как в Twitter чаще встречаются злые посты.
Исследования эмоционального состояния жителей российских регионов проводятся с 2013 года. Этот выпуск стал 12-м по счету. Сравнивая предыдущие рейтинги, исследователи пришли к выводу, что любви в словах россиян стало больше: среднее значение "индекса любви" выросло до 4,9 пунктов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 209, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские дачники готовят на кострах и моются ночами 982
  2. ​Сургутянин во время драки получил травму черепа 482
  3. Владимира Дарвина наградили премией правительства России 420
  4. ​В Сургуте местная жительница повелась на уловку с «мечеными купюрами» 415
  5. ​Номер телефона может многое рассказать о его владельце 414
  6. ​В Нижневартовске поймали закладчицу. Теперь она осуждена на семь лет 405
  7. ​ Россиянам запретят летать без QR-кодов 397
  8. ​253 жителя Югры заразились коронавирусом 368
  9. Из-за аварии на трубопроводе 11 домов в Нижневартовске остались без воды на несколько часов 361
  10. ​Югорчанам с медотводом станет проще посещать ТЦ и кафе 328
  1. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4199
  2. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 3951
  3. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 3820
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 3756
  5. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 3655
  6. Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно 3646
  7. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 3444
  8. Два спортсмена из Югры номинированы на звание «Гордость России» 3365
  9. В нижневартовской школе распылили газ: всех эвакуировали 3071
  10. Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района 2558
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13653
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10810
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 8906
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8118
  5. ​Покуда жив-здоров... 7584
  6. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 7014
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6758
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6558
  9. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 6495
  10. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6309

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика