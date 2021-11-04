Глава Росздравнадзора потребовала выявлять антиваксеров среди граждан и врачей

Росздравнадзор потребовал сообщать в СК и прокуратуру о противниках вакцинации, особенно если это врачи и медработники. Отмечается, что с такой инициативой выступила глава ведомства Алла Самойлова – она предложила наказывать антиваксеров по уголовной статье о публичном распространении ложной информации. Об этом сообщает издание «Медицинский вестник».
«В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов», — утверждается в материале.
А всё просто, достаточно просто писать или произносить следующую фразу - "По моему субъективному мнению", хотя достаточно сказать - "по моему мнению". Полной юридически обоснованной фразой будет - "По моему субъективному мнению, дарованному мне, как гражданину Российской Федерации, на основании 29 статьи Конституции, исходя из моих субъективных текущих убеждений на данный момент". Если вы считаете себя хотя бы сторонником той или иной общественно-политических организаций, придерживающихся антипрививочных позиций, к примеру национал-патриотических (ПДСС или ООД НПСР), то можно добавить - " Исходя из моих политических, идеологических и религиозных убеждений, на основе 13 статьи Конституции России, выражаю свое мнение в соответствии 29 статьи Конституции России, моего права свободы искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом", уведомляю сограждан моей страны. И далее пишите всё что угодно, и не важно медик вы или нет.