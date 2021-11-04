Глава Росздравнадзора потребовала выявлять антиваксеров среди граждан и врачей

Росздравнадзор потребовал сообщать в СК и прокуратуру о противниках вакцинации, особенно если это врачи и медработники. Отмечается, что с такой инициативой выступила глава ведомства Алла Самойлова – она предложила наказывать антиваксеров по уголовной статье о публичном распространении ложной информации. Об этом сообщает издание «Медицинский вестник».

«В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов», — утверждается в материале.