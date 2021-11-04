Жители Тюмени любят ее за чистоту и развитую инфраструктуру

Большинство россиян (67%) любят город, в котором они живут, следует из опроса сервиса «Работа.ру». 26% респондентов относятся к своему городу нейтрально и 7% - не любят.

Сочи любим местными жителями на 100%. Никто из опрошенных не сказал, что не любит его или относится к нему нейтрально. Второе место в списке занял Санкт-Петербург – его любят 86% жителей. В тройке лидеров также оказался Воронеж – в любви к нему признались 82% горожан. В Тюмени доля таких жителей составила 81%. Далее в рейтинге расположились Калининград (76%), Казань (74%), Москва (73%), Нижний Новгород (71%), Хабаровск (68%) и Ростов-на-Дону (67%).

Главными преимуществами Сочи участники опроса назвали красивую природу (84% ответов), хороший климат (79%) и чистоту (37%). Санкт-Петербург любим горожанами за историческую архитектуру (78%), развитую инфраструктуру (49%) и близость к друзьям и родственникам (37%). В Воронеже респонденты отметили близость к друзьям и родственникам (59%), красивую природу (50%) и историческую архитектуру (43%). Жители Тюмени любят ее за близость к семье и друзьям (62%), развитую инфраструктуру (52%) и чистоту (43%).