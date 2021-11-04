Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона

Номер мобильного телефона может многое рассказать о его владельце, и такой информацией нередко пользуются виртуальные мошенники. Как рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, номер мобильного телефона человека уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными.

«На рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов и, в том числе, данные сотовых операторов», — сказал Кусков агентству «Прайм».

По его словам, если соединить все эти базы, а номер телефона использовать как связующее звено, можно собрать достаточно большой объем информации.

Ранее эксперты сообщили, что мошенники резко активизируются во время нерабочих дней. Это связано с тем, что из-за закрытия досуговых заведений и временного прекращения работы пользователи больше времени проводят в сети.