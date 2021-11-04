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​Россияне хотят больше выходных

Почти половина граждан РФ считают, что следует увеличить число нерабочих дней в стране

​Россияне хотят больше выходных
Фото: pixabay.com

Почти половина российских сотрудников (47%) выступают за то, чтобы выходных дней было больше. Среди них больше всего москвичей и жителей Краснодарского края (по 54%). Дополнительные выходные также поддерживают 70% юристов. 37% россиян считают, что выходных в стране достаточно. Об этом следует из исследования Headhunter.

Участники опроса также ответили на вопрос о наиболее популярных способах проводить выходные в непростых эпидемиологических условиях. Для 57% россиян это время, проведенное с семьей. Еще 51% выбрали прогулки и 49% - посиделки дома. При этом большинство респондентов (58%) назвали идеальным отдыхом от работы выезд на природу и путешествия в другие страны. Для 40% идеальный отдых – это занятие любимым хобби или просмотр сериалов/фильмов, пишут РИА Новости.

Опрос показал, что 67 работников в России трудятся по графику 5/2, каждый десятый – по графику 2/2. Почти у каждого пятого (17%) работника свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем. Только 6% работают по графику 6/1 и 4/3.

Текущий график работы не устраивает почти каждого третьего (30%) респондента. Меньше всего удовлетворены им жители Санкт-Петербурга (35%), представители сфер маркетинга, рекламы и PR (45%), а также свыше трети строителей, юристов и административного персонала.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 181, комментариев: 1
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 12:10
Ну вот, а говорят коммунизм это утопия.

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