В Асбесте мужчина расстрелял из ружья машину врача-реаниматолога и здание больницы

Накануне, возле инфекционного отделения асбестовской больницы № 1 произошла стрельба. Как сообщает портал e1.ru, в результате инцидента пострадала машина врача и здание, сам медицинский работник увечий не получил. По предварительным данным, стрельба могла быть местью за умершего родственника.

Позднее по факту стрельбы был задержан 44-летний местный житель Евгений Соловьев. Подозреваемый не дает ни утвердительных, ни отрицательных ответов в совершенных действиях. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.