В Госдуму внесен законопроект об отцах и маткапитале

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает расширение оснований на получение материнского капитала для отцов. Согласно документу, право на маткапитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

После принятия нового закона капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ.

Еще одна норма законопроекта устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Размер материнского капитала с января 2021 года составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.